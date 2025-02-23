الاحتلال يخطر بهدم منزل في كفر الديك غرب سلفيت

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن محمود نبيل وأخطرته بإخلاء المنزل بشكل نهائي تمهيدا لهدمه في أي لحظة.

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يخطر بها الاحتلال منزل المواطن محمود نبيل بإخلاء المنزل خلال 10 أيام.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عملية هدم منزل للمواطن همام توفيق علي أحمد من بلدة كفر الديك يوم الثلاثاء الماضي.