جيش الاحتلال يدفع بسرية دبابات عسكرية الى منطقة جنين

رام الله - وطن: رصد مواطنون في مدينة جنين، حشد جيش الاحتلال لسرية من الدبابات العسكرية في محيط المدينة.

وذكر موقع واللا العبري ان "لواء المدرعات 188 يشارك لأول مرة في عمليات بمناطق في الضفة يعمل بها لواء منشة، وان لواء من الدبابات سيشارك لأول مرة في العملية العسكرية بجنين".

واضاف الموقع "تم رصد تحرك للدبابات لأول مرة منذ عملية السور الواقي عام 2002 في محيط مدينة جنين".

واكدت هيئة البث العبرية ان "دبابات للجيش الإسرائيلي نقلت إلى منطقة جنين استعدادا لتوسيع العملية العسكرية".

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال ان "الجيش يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية، وبدأت قوات من لواء ناحل ووحدة دوفدفان العمل في قرى أخرى بجنين".

واضاف ان "وحدة من الدبابات ستعمل داخل جنين في إطار العملية الهجومية".