برشلونة يواصل انتصاراته بالليغا بالفوز على لاس بالماس

وطن: ﻿ واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني “لا ليغا” للمباراة الخامسة تواليا، بالفوز على مضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد، السبت، على ملعب “غران كاناريا” في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

ورد “البلوغرانا” بهذا الفوز اعتباره أمام منافسه بعد أن ثأر لخسارته في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين على ملعب “لويس كومبانيس”.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك، حتى جاء البديل داني أولمو، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعد تمريرة من زميله لامين يامال.

وجاء البديل الآخر فيران توريس ليضاعف النتيجة للفريق الكاتالوني بتسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 6+90 بتسديدة قوية بيسراه من تمريرة البرازيلي رافينيا، سكنت سقف المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد ساعات من خسارتها لصالح أتلتيكو مدريد، الذي تراجع للمركز الثاني بـ53 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، علما بأنه يلتقي مع جيرونا في الجولة ذاتها الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد لاس بالماس عند 23 نقطة بتلقيه خسارته الرابعة تواليا، والرابعة عشرة هذا الموسم في المركز السابع عشر، أول مراكز البقاء، وبفارق الأهداف عن فالنسيا، الثامن عشر.