الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين من محافظة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة غرب المدينة، وفتشت عددا من المركبات خلال مرورها في شارع تونس، وداهمت منزلا على مفترق زواتا غربا، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت الشاب رائد صنوبر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع هواش في المدينة، وداهمت منزلا هناك وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من قرية دير الحطب شرق نابلس، وهم: راكز كساب ونجليه تامر ونور، ومهند كساب ونجله مهاب، وبهاء كساب