للمشاركة في العدوان على شمال الضفة .. جيش الاحتلال سيدفع بدبابات عسكرية لأول مرة منذ 23 عاما

وطن: يتجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الزج والدفع بدبابات عسكرية في شمال الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ 23 عاما، وذلك ضمن العدوان المتصاعد على عدة محافظات، وبصفه خاصة على مخيمات للاجئين ، منذ أكثر من شهر.

وأكد مصدر أمني مطلع، بحسب ما نقلت "القناة 14" الإسرائيلية، أن الجيش "يستعد لنشر دبابات في شمال الضفة" للمرة الأولى منذ عام 2002، في خطوة "تهدف إلى تعزيز العمليات العسكرية بالمنطقة".

وأكد المصدر أن القرار جاء "بعد ضغوط من القيادة السياسية"، مضيفا عن موعد الاستخدام الفعلي لتلك الدبابات، أنها "قد تدخل إلى شمال الضفة في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة، في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية"، دون ذكر توقيت محدد.

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وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى "إرسال رسالة ردع واضحة إلى الفصائل المسلحة"، وإن جيش الاحتلال لا يستبعد استخدام سلاح الجو مجددا إذا استدعت التطورات ذلك.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مدن ومخيمات للاجئين شمالي الضفة الغربية، خاصة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

والجمعة، أعلن الجيش الدفع بـ3 كتائب إضافية إلى الضفة بعد تعليمات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتنفيذ "عملية قوية" هناك.

وفي اليوم ذاته، اقتحم نتنياهو ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، أحد المنازل في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين، بدعوى إجراء جولة أمنية.