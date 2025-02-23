الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاحد، بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، خاصة في محيط دوار القدس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات ومنازل في البلدة وفتشتها واستجوبت سكانها، وأغلقت دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزء من شارع جنين نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين لليوم 34 على التوالي، مخلفة 27 شهيداً وعشرات المعتقلين والحرجى، ودمارا غير مسبوق في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية.