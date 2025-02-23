الاحتلال يعلن تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بدعوى خرق حماس للاتفاق

وطن: أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى ضمان تحرير المختطفين الإسرائيليين المقبلين.

واتهمت حكومة الاحتلال حركة حماس بخرق الاتفاق عبر إقامة ما وصفته بـ"مراسم استفزازية" واستخدام المختطفين للدعاية.

وفي بيان رسمي، أكدت رئاسة وزراء الاحتلال أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لن يتم إلا بعد التأكد من إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين دون أي إجراءات تراها إسرائيل "مهينة".

من جانبه، زعم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حماس تعمدت إهانة كرامة المختطفين واستغلالهم لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات دفعت إسرائيل إلى تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى ضمان الإفراج عن المختطفين دون ما وصفه بـ"الإهانات".

فيما اكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، ان الاحتلال أجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر.