الاحتلال يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية استهدفت عددا من المواقع على الحدود بين سوريا ولبنان.

وقال في بيان: “أغار سلاح الجو قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان”.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “حزب الله يحاول من خلال تلك المحاور نقل وسائل قتالية إلى لبنان”.

وزعم البيان أن “هذه المحاولات بمثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وهذه المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إغارته على الحدود بين سوريا ولبنان.

ولم يصدر تعقيب فوري رسمي من الجانبين اللبناني أو السوري بشأن الاعتداء الإسرائيلي.

ويسود اتفاق وقف لإطلاق النار بين اسرائيل وبيروت منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خرقته قوات الاحتلال أكثر من ألف مرة، ما خلّف 79 شهيدا و276 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.