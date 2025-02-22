بالفيديو| الأسيران الإسرائيليان المحتجزان لدى المقاومة "أفيتار دافيد" و"جاي جلبوع" في رسالة لنتنياهو: "كفى كفى لقد قتلتنا أتوسل إليكم أنقذونا ونريد العودة لبيوتنا"

وطن: بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم السبت، مشاهد لأسرى إسرائيليين أحضرتهم لميدان تسليم الأسرى في النصيرات وسط قطاع غزة اليوم، لمشاهدة مراسم تسليم 3 من أسرى الاحتلال وتوجيه رسائل لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الأسيران اللذان ظهرا في المشاهد هما "أفيتار دافيد" و"جاي جلبوع"، وهما ضمن الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وظهر الأسيران داخل مركبة تابعة لوحدة الظل بكتائب القسام، وقد وقفت قبالة منصة التسليم، وشاهدا بحسرة مراسم تسليم الأسرى "إيليا ميمون اسحق كوهن" و"عمر شيم توف" و"عومر فنكرت" للصليب الأحمر.

ووجه الأسيران رسائل لرئيس الحكومة الإسرائيلية قائلين: "نتنياهو كفى كفى، لقد قتلتنا، أتوسل إليكم أنقذونا ونريد العودة لبيوتنا".

وأضافا: "الضغط العسكري الإسرائيلي ليس حلاً وعليكم مواصلة الصفقة".

ودعا الأسيران الإسرائيليان، المستوطنين "لمواصلة التظاهر في الشوارع حتى نعود".

وظهر الأسرى الثلاثة الذين تم تسليمهم في النصيرات اليوم، وهم يتجولون في إحدى الأراضي التي جرفها الاحتلال واقتلع أشجارها في غزة، مستنكرين ما أقدم عليه جيشهم من عمليات تخريب وتجريف.

وأفرجت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن خمسة أسرى إسرائيليين لديها، صباح اليوم السبت، وسلمتهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، بينما أفرج عن الأسير هشام السيد من وسط مدينة غزة بدون مراسم.

ومن المقرر أن تُفرِج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 602 أسير فلسطيني، مقابل الأسرى الستة، ضمن الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، إلا أن سلطات الاحتلال لا زالت تماطل بالإفراج عنهم، ملوحة بأنها ستفرج عنهم في ساعات متأخرة من الليلة.