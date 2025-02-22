مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تضامناً مع شعبنا في غزة والضفة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، اليوم السبت مسيرة حاشدة تضامناً مع أهلنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين والمان .

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في المدينة العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع شعبنا وتندد بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية.

وأكد سامر بلال اصلان رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية أن الوحدة الوطنية ورص الصفوف والصمود في مواجهة التحديات هي ما يجب العمل عليه في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ شعبنا وقضيتنا.