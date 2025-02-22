24 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

وطن: تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 24 عملاً ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 22 نقطة بالضفة.

ففي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدتي أبو ديس والطور، وامتدت المواجهات إلى بلدات أبو شخيدم وترمسعيا وشقبا وشبتين في رام الله.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بلعا في طولكرم، فيما اندلعت مواجهات في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وألقى مقاومون عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية بئر الباشا في جنين، كما اندلعت مواجهات في مدينة جنين ومخيمها.

وشهدت بلدات حجة وكفر قدوم، في قلقيلية وبلدات قريوت وتل وقصرى وبيتا وأوصرين، وبلدة الخضر ببيت لحم مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.