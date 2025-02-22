الاحتلال يجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء قمصان تحمل عبارات انتقامية من التوراة

وطن:انتهكت قوات الاحتلال، اليوم السبت، حقوق الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، حيث أجبرت أسرى الدفعة السابعة من المرحلة الأولى للصفقة مع حركة حماس على ارتداء قمصان تحمل نصًا من التوراة يعكس نواياها الانتقامية.

وكشفت هيئة البث العبرية الرسمية أن الأسرى الفلسطينيين أجبروا على ارتداء قمصان بيضاء، كُتب عليها من الخلف باللغة العربية "أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم"، في إشارة إلى عزم إسرائيل اغتيال أو ملاحقة الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم مجددا.

وهذه العبارة هي نص ورد في سفر المزامير بالتوراة، وتحديدا رقم 37 في المزمور 18.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، السبت، إن كتابة هذه العبارة إلى جانب شعار مصلحة السجون الإسرائيلية "جاء بتعليمات من مفوض المصلحة كوبي يعقوبي بالتشاور مع مسؤولين أمنيين آخرين".

وأضافت: "فضلاً عن ذلك، تم تحديث أساور التعريف (يُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتدائها) وباتت تحمل عبارة: الشعب الأبدي لا ينسى.. أطارد أعدائي فأدركهم".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بدورها أن أسرى فلسطينيين بسجن (النقب الصحراوي) من المقرر إطلاق سراحهم اليوم، كتبوا على جدران السجن عبارة "لا ننسى ولا نغفر، ولا نركع"، و"كلنا سنموت، ولكن سنموت شهداء"، وذلك ردا على محاولات الإذلال الإسرائيلية وإجبارهم على ارتداء هذه القمصان.

ومن المقرر أن تفرج قوات الاحتلال عن اسرى فلسطينيين مقابل إفراج حماس اليوم عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء ضمن الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من الصفقة، عن 620 أسيرا فلسطينيا، بينهم 50 محكوما بالمؤبد، و60 من الأحكام العليا، و41 من أسرى صفقة ’وفاء الأحرار’ (صفقة جلعاد شاليط) عام 2011، المعاد اعتقالهم، و23 طفلا، وامرأة واحدة، و445 من الفلسطينيين بغزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والسبت الماضي، وقبيل إطلاق سراح الدفعة السادسة، بثت هيئة البث العبرية صورا للأسرى الفلسطينيين وهم يرتدون قمصانا بيضاء عليها "نجمة داود" الإسرائيلية، وشعار مصلحة السجون إلى جانب عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجانبين.