رئيس حركة حماس في الضفة زاهر جبارين : المقاومة قادرة على إلزام الاحتلال بالاتفاق

وطن: أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إلزام الاحتلال بالاتفاقات المبرمة، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة عبر وسطاء من قطر ومصر لحل القضايا العالقة.

وأوضح جبارين أن حركة حماس لم تفقد أوراقها في مواجهة الاحتلال، وأنها مستعدة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأشار إلى أن حركة حماس تسعى لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وليس أهداف الحركة نفسها، مشدداً على أن المفاوضات مع الاحتلال تتعلق بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.

وقال جبارين: "نحن جاهزون للتبادل دفعة واحدة كما اقترحنا منذ البداية، لكن نتنياهو يماطل في تنفيذ هذا الاتفاق." وأضاف: "المقاومة الفلسطينية تتعامل مع أسرى الاحتلال بأعلى مستوى من الإنسانية، في حين أن الاحتلال يقابل ذلك بوحشية مفرطة تجاه أسرانا."

وأضاف جبارين أن هناك اتفاقاً قيد التفاوض منذ 15 شهراً يتضمن وقف الحرب، واعتبر أن مصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في استمرار الحرب، حيث إن البديل لذلك هو الذهاب إلى المحكمة.

وفي إشارة إلى الوضع في الضفة الغربية، قال جبارين أن المقاومة هناك تملك مخزوناً كبيراً من القوة والقدرة على إلحاق الهزيمة بالاحتلال، رغم الجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وتابع: "نقول للاحتلال إن شعبنا سيواصل المقاومة في الضفة الغربية وغيرها من المناطق، وسنطارد الفاشيين الذين عذبوا أسرانا وقتلوا منهم العشرات."