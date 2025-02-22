وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات إلى 48,329 شهيدًا و111,753 إصابة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن وصول 10 شهداء إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، شهيدًا واحدًا متأثرًا بجراحه، بالإضافة إلى شهيدين جدد و4 إصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 48,329 شهيدًا، في حين بلغ عدد الإصابات 111,753 إصابة، في ظل استمرار تصاعد العمليات العسكرية والقصف الجوي والمدفعي.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب صعوبة الظروف الأمنية والميدانية الناتجة عن العدوان المستمر.