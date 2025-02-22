المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: الاعتقال السياسي يهدد السلم الأهلي ونطالب بالإفراج الفوري عن "حمزة زبيدات"

وطن: دان المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون اعتقال السلطة لعضو لجنة المتابعة للمؤتمر "حمزة زبيدات"، مؤكدا أن عتقاله يندرج في إطار التعدي على الحريات.

وقال المؤتمر الشعبي في بيان وصل لوطن نسخه عنه، إن السلطة مستمرة في ممارسة القمع لحرية الرأي والتعبير عبر الإعتقال السياسي، ضاربة بعرض الحائط النظام الأساسي، وكل المواثق الدولية والإنسانية ومنطق الحفاظ على السلم الأهلي، ومستمرة أيضاً بالعمل على تدمير الجبهة الداخلية واستهداف كل من يختلف معها حتى لو بالكلمة.

وطالب المؤتمر بالإفراج الفوري عن حمزة زبيدات، ومحاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا عليه بالضرب اثناء اعتقاله، واعتبر المؤتمر ان هذا الإعتقال جريمة لن تسقط بالتقادم.

ودعا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية للضغط على أصحاب الشأن بالسلطة الفلسطينية من اجل وقف هذه الانتهاكات والتعديات بشكل قاطع ونهائي وفوري، كما دعا الى اعتماد منطق الحوار الوطني في معالجة التباينات.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون

السلم الاهلي في خطر نتيجة استمرار الإعتقال السياسي

كما يقال حصن نفسك وجبهتك الداخلية تنتصر على اعدائك .

تستمر السلطة في ممارسة القمع لحرية الرأي والتعبير عبر الإعتقال السياسي ضاربة بعرض الحائط النظام الأساسي وكل المواثق الدولية والإنسانية ومنطق الحفاظ على السلم الأهلي، وها هي مستمرة في العمل على تدمير الجبهة الداخلية واستهداف كل من يختلف معها حتى لو بالكلمة فاعتقال عضو لجنة المتابعة للمؤتمر الشعبي الـ 14 مليون الزميل" حمزة زبيدات" يأتي استمراراً لهذا التعدي على الحريات، وفي هذا المقام فإننا ندين هذا الإعتقال التعسفي الخارج عن القانون والإعتداء بالضرب على الزميل حمزة واهانته في بيته وقت اعتقاله، واذ نؤكد على :

اولاً : اعتبار هذا الإعتقال جريمة لن تسقط بالتقادم

ثانياً: المطالبة بالإفراج الفوري عن حمزة زبيدات ومحاسبة عناصر الأمن التي اعتدت عليه

ثالثاً: اننا نعتبر تهمة الذم الواقع الموجه للزميل حمزة، تهمة يراد بها التعسف في تطبيق القانون والتعدي على الحق في حرية الرأي والتعبير

رابعاً: ندعو مرة اخرى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمفوض السامي بفلسطين للضغط على اصحاب الشأن بالسلطة الفلسطينية من اجل وقف هذه الانتهاكات والتعديات بشكل قاطع ونهائي وفوري .

خامساً: ندعو إلى اعتماد منطق الحوار الوطني في معالجة التباينات. فالبلد وامام التحديات التي تواجهها تحتاج الى حوارات وليس اعتقالات

لا للإعتقال ونعم لحرية الرأي

المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون فلسطين

22/02/ 2025