منتدى الإعلاميين يدين سحب "بي بي سي" فيلما عن أطفال غزة

وطن: أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم السبت، قرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سحب فيلمها الوثائقي الذي يعرض تأثير الحرب الإسرائيلية على الأطفال في غزة، وذلك بذريعة أن الراوي الرئيسي عبد الله (14 عامًا) هو نجل نائب وزير الزراعة في حكومة غزة، أيمن اليازوري.

واعتبر المنتدى أن هذا القرار يعكس نهجًا مقلقًا من "بي بي سي" في نزع الأنسنة عن أطفال غزة، وحرمانهم من إيصال معاناتهم لمجرد الاشتباه في انتماء عائلاتهم.

وقال المنتدى: "بينما في المقابل، لا تتردد القناة في منح مساحات واسعة لمتطرفين إسرائيليين يروجون لخطاب الكراهية والقتل، بما في ذلك المستوطنون الذين يدعون علنًا إلى تهجير الفلسطينيين واستمرار العدوان الوحشي ضدهم".

وأضاف المنتدى أن التذرع بعدم منح منصة لأفراد لهم صلة بجماعات تصنفها الحكومة البريطانية كإرهابية، في حين تستضيف القناة شخصيات إسرائيلية متورطة في التحريض على العنف والتطهير العرقي، يظهر بوضوح ازدواجية المعايير التي تتبعها"بي بي سي" في تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أشار البيان إلى التناقض الذي يظهر في طبيعة التغطية الإعلامية، حيث تتجنب "بي بي سي" استخدام مصطلحات مثل "احتلال" أو "جرائم حرب" عند الإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية، بينما تتبنى مصطلحات أكثر تشددًا عند الحديث عن الفلسطينيين.

وحث منتدى الإعلاميين "بي بي سي" على مراجعة سياساتها التحريرية والالتزام بأخلاقيات الصحافة التي تفرض الإنصاف والحياد، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الضحايا الفلسطينيين في إيصال أصواتهم للعالم دون تمييز أو إقصاء.