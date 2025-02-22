تشييع جثمان الشهيد الطفل أيمن الهيموني في الخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة في مدينة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل أيمن نصار الهيموني (13 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع، من منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد علي بكاء وسط المدينة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة حارة الشيخ في المدينة.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة عدوان الاحتلال الشامل.

ومن الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أعدمت أمس الشهيد الطفل الهيموني بدم بارد بينما كان في زيارة لأقاربه في جبل جوهر بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوبه وهو يلعب، ما أدى إلى إصابته بالصدر، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.