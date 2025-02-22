الاحتلال يقتحم منزلي معتقلين من رام الله من المقرر الإفراج عنهما اليوم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلي معتقلين من بلدة المغير شمال شرق رام الله، من المقرر الافراج عنهما اليوم ضمن الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المواطن ربيع أبو نعيم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المغير وداهمت منزلي المعتقلين جبر وعاطف أبو عليا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام بمحيط منزليهما، ما أدى إلى إصابة طفل بحالة اختناق، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ألصقت منشورات تهديدية بمحيط المنزلين، بعدم إقامة أي مظاهر احتفالية بالإفراج عن المعتقلين.