وفاة الأسير المحرر نائل عبيد إثر سقوطه في العيسوية بعد أسبوع من الإفراج عنه

وطن: توفي الأسير المقدسي نائل سلامة عبيد، عصر يوم السبت، بعد سقوطه عن بناية في قرية العيسوية بالقدس المحتلة، وتحرر بصفقة التبادل الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر محلية، إن الأسير المحرر نائل عبيد أصيب بجروح خطيرة، بعد سقوطه عن بناية في قرية العيسوية، ونقل للعلاج في مستشفى "هداسا" بالعيسوية، ثم فارق الحياة هناك.

والأسير المحرر نائل عبيد (46 عاما)، قضى 21 عاما من محكوميته البالغة 6 مؤبدات و30 عاما، بتهمة الانتماء لكتائب القسام والتخطيط لعملية فدائية.

وتعرض الأسير نائل عبيد للعزل الانفرادي مرارا وتكرارا، إثر خوضه عدة إضرابات عن الطعام في سجون الاحتلال.

وتتزامن وفاة الأسير المحرر نائل عبيد، الذي أفرج عنه ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل، مع الإفراج عن ابن عمه أحمد عبيد اليوم ضمن الدفعة السابعة لصفقة طوفان الأقصى.