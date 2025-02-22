"مشهد للتاريخ".. أسير إسرائيلي يقبّل رأسَي عنصرين من كتائب القسام خلال عملية التبادل

وطن: في مشهد لافت خلال عملية تبادل أسرى في النصيرات وسط قطاع غزة، قام أسير إسرائيلي بتقبيل رأسَي عنصرين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مما يعكس حسن معاملة المقاومة الفلسطينية للأسرى الإسرائيليين.

وقد انتشر الفيديو الذي يوثق هذه اللحظة بشكل كبير على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب العديد من المتابعين، في وقت لفتت فيه الأنظار إلى الأخلاق الطيبة التي تعامل بها كتائب القسام مع الأسرى الإسرائيليين.

وقالت قناة "12" العبرية إن "مشاهد الأسير الإسرائيلي عمر شيم-توف وهو يُقبّل رأسَي عنصري كتائب القسام أشعلت شبكات التواصل والقنوات في العالم العربي"، مشيرة إلى أن هذا الفيديو تم تجاهله تمامًا في الإعلام الإسرائيلي. كما علقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على المشهد قائلةً: "قُبلة الأسير الإسرائيلي عمر شيم-توف أذهلت حماس بخطوة ذكية".

في المقابل، نشرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية صورة تُظهر الأسرى المحررين اليوم وهم يرتدون قمصانًا عليها جملة "سأطارد أعدائي وأدركهم ولن أعود حتى أقضي عليهم"، في خطوة اعتبرتها السلطة تهديدًا بملاحقة الأسرى الفلسطينيين وقتلهم.

يذكر أنه في حادثة مماثلة، كانت المقاومة الفلسطينية قد أدانت ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن إجبار الأسرى المحرّرين على ارتداء قمصان مكتوب عليها "لا ننسى ولا نغفر" يعد انتهاكًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وتم اليوم، السبت، تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة، 6 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي بيان سابق، أكدت حركة حماس أن "تعامُلنا مع الأسرى يستند إلى تعاليم ديننا وقيمنا الإنسانية"، مشددةً على أن "أسرانا في سجون الاحتلال يتعرضون لأبشع أنواع العذاب والقمع".