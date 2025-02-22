جامعة القدس توقع اتفاقية تعاون لإنشاء ثلاثة مستشفيات متنقلة حديثة في قطاع غزة

وطن: وقعت جامعة القدس اتفاقية تعاون والهيئة الخيرية الهاشمية، ومؤسسة Kids Operating Room (Kids OR)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى المؤسسة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بهدف إنشاء ثلاثة مستشفيات متنقلة حديثة في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة للأطفال والنساء المرضى والمصابين.

وأطلق المشروع بحضور عدد من رجال الأعمال، جاء على رأسهم الأستاذ منيب رشيد المصري الذي أشاد بالمشروع وأهميته في هذه اللحظة الحاسمة، حيث أعلن عن تبرعه بمبلغ مليون دولار باسم عائلته، داعيًا الحضور إلى المساهمة بالتبرعات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب لإنشاء المستشفى الأول.

كما أُعلن عن تبرع سمو الأمير تركي الفيصل بمبلغ 2 مليون دولار من خلال صندوق تمكين القدس، في حين التزم كل من رجل الأعمال الأستاذ سمير عبد الهادي والدكتور عمر الهادي بتبرعات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، بالإضافة إلى التزام عدد من رجال الأعمال الآخرين بالمساهمة في دعم المشروع.

من جهته، تحدث أ.د. عماد أبو كشك حول أهمية المشروع وضرورته الملحة في غزة، مثمنًا دور الشركاء في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، كما وأشار إلى الدور المهم الذي سيقوم به مستشفى المقاصد في إنجاح هذا المشروع لما للمستشفى من دور تاريخي هام في الرعاية الصحية للأهالي في غزة.

وتحدث أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي حول أهمية المشروع بناءً على خبرة الهيئة الطويلة في العمل الإنساني في غزة.

وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة Kids OR السيد David Coningham عرضًا حول مميزات المشروع وأهميته، مشيرًا إلى خبرة المؤسسة في إنشاء المستشفيات في مناطق الحروب حول العالم، موضحًا ميزات المشروع في غزة، كما قدمت عروضًا هندسية ومالية للمشروع من قبل Kids OR.

وتحدث ممثلو UNDP بدورهم عن إسهامهم في المشروع واستعدادهم لتقديم الدعم اللوجستي الكامل لتشغيل المستشفى في غزة.

ويأتي المشروع انعكاسًا للتعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات العربية والدولية الفاعلة لتحقيق تغيير ملموس في حياة الأهالي في غزة وتلبية احتياجاتهم الصحية العاجلة.