جامعة القدس توقع اتفاقية تعاون لإنشاء ثلاثة مستشفيات متنقلة حديثة في قطاع غزة
وطن: وقعت جامعة القدس اتفاقية تعاون والهيئة الخيرية الهاشمية، ومؤسسة Kids Operating Room (Kids OR)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى المؤسسة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، بهدف إنشاء ثلاثة مستشفيات متنقلة حديثة في قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة للأطفال والنساء المرضى والمصابين.
وأطلق المشروع بحضور عدد من رجال الأعمال، جاء على رأسهم الأستاذ منيب رشيد المصري الذي أشاد بالمشروع وأهميته في هذه اللحظة الحاسمة، حيث أعلن عن تبرعه بمبلغ مليون دولار باسم عائلته، داعيًا الحضور إلى المساهمة بالتبرعات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب لإنشاء المستشفى الأول.
كما أُعلن عن تبرع سمو الأمير تركي الفيصل بمبلغ 2 مليون دولار من خلال صندوق تمكين القدس، في حين التزم كل من رجل الأعمال الأستاذ سمير عبد الهادي والدكتور عمر الهادي بتبرعات سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، بالإضافة إلى التزام عدد من رجال الأعمال الآخرين بالمساهمة في دعم المشروع.
من جهته، تحدث أ.د. عماد أبو كشك حول أهمية المشروع وضرورته الملحة في غزة، مثمنًا دور الشركاء في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، كما وأشار إلى الدور المهم الذي سيقوم به مستشفى المقاصد في إنجاح هذا المشروع لما للمستشفى من دور تاريخي هام في الرعاية الصحية للأهالي في غزة.
وتحدث أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي حول أهمية المشروع بناءً على خبرة الهيئة الطويلة في العمل الإنساني في غزة.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة Kids OR السيد David Coningham عرضًا حول مميزات المشروع وأهميته، مشيرًا إلى خبرة المؤسسة في إنشاء المستشفيات في مناطق الحروب حول العالم، موضحًا ميزات المشروع في غزة، كما قدمت عروضًا هندسية ومالية للمشروع من قبل Kids OR.
وتحدث ممثلو UNDP بدورهم عن إسهامهم في المشروع واستعدادهم لتقديم الدعم اللوجستي الكامل لتشغيل المستشفى في غزة.
ويأتي المشروع انعكاسًا للتعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات العربية والدولية الفاعلة لتحقيق تغيير ملموس في حياة الأهالي في غزة وتلبية احتياجاتهم الصحية العاجلة.