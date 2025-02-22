الأسير سامر العيساوي يرفض التحرّر المشروط بالإبعاد خارج الوطن

وطن: رفض الأسير سامر العيساوي، الذي كان من المتوقع أن يتم تحرره اليوم، الخروج من المعتقل بعد أن فرض الاحتلال الإسرائيلي شرطًا يقضي بإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية.

وأكدت عائلة الأسير العيساوي، أن سامر رفض الإفراج المشروط رفضًا قاطعًا، وأوضحت أن الاحتلال حاول فرض هذا الشرط بهدف إجباره على الخروج من فلسطين، وهو ما رفضه العيساوي بشكل قاطع، مشددًا على تمسكه بوطنه ورفضه أن يكون جزءًا من هذه الصفقة التي تهدف إلى إبعاده.

ويشار إلى أن العيساوي، الذي ينحدر من القدس، كان قد اعتُقل في عام 2003 وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. تم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في عام 2011، لكنه أعيد اعتقاله مجددًا في عام 2012، وتبقى أمام العيساوي سبع سنوات ونصف لإنهاء محكوميته في سجون الاحتلال.