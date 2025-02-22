الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من عرب الكعابنة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا، واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة عرب الكعابنة الاساسية في المعرجات واعتقلت عمالا أثناء قيامهم بتركيب كاميرات، وهم: الشقيقان محمد وفراس عقل، ومواطن آخر لم تعرف هويته.

وتتكرر اقتحامات الاحتلال والمستوطنين للمدرسة والتجمع شمال غرب مدينة أريحا، والتضييق على الطلبة والمعلمين.