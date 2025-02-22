"كهرباء القدس": مسؤولية اجتماعية ودينية حاضرة دائما في خدمة المسجد الاقصى وباحاته

وطن: في خطوة تعكس التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية والدينية تجاه المقدسات الإسلامية في القدس، استجابت شركة كهرباء محافظة القدس لطلب دائرة الأوقاف الإسلامية وبدأت في تقليم الأشجار داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

تهدف هذه المبادرة إلى حماية الأشجار وضمان سلامتها من مخاطر الانكسار أو السقوط.

وقد أُرسلت الشركة طواقم فنية متخصصة و مجهزة بأحدث المعدات والرافعات، للقيام بالمهمة بكفاءة عالية ودقة متناهية. وتمت عملية التنسيق بين الشركة ودائرة الأوقاف الإسلامية لضمان تنفيذ العمل وفق أعلى معايير السلامة، مع مراعاة خصوصية المكان وأهميته الدينية والروحية للمسلمين.

وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تعتبر هذا العمل جزءاً من مسؤوليتها الوطنية والدينية تجاه المدينة وأهلها، وأنها ستكون دائماً في خدمة المسجد الأقصى والقدس.