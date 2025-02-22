إيران: انطلاق مناورات "ذو الفقار 1403" لاختبار أسلحة ومهمات ذكية من جيل جديد

وطن: أطلق الجيش الإيراني اليوم السبت مناورات "ذو الفقار 1403" في المناطق الجنوبية من البلاد، بمشاركة واسعة من القوات البحرية والبرية والجوية، وذلك بهدف اختبار أسلحة ومعدات ذكية من الجيل الجديد، بالإضافة إلى استخدام تكتيكات قتالية حديثة.

وأكد نائب قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، في تصريحاته خلال المناورات، أن هذه التدريبات تأتي لاستعراض جزء من القدرات العسكرية المتطورة التي تمتلكها إيران، مشيرًا إلى أن "أي اعتداء على إيران سيواجه بردّ قاسٍ". وأضاف أن المناورات ستركز على عرض أحدث القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك استعراض قوة القوات البرية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى القوات البحرية الاستراتيجية وقيادة الدفاع الجوي المشترك.

وفي إطار المناورات، أعلن المتحدث باسم "ذو الفقار 1403"، العميد علي رضا شيخ، أن مروحيات "كوبرا" الهجومية التابعة لطيران الجيش الإيراني قد نفذت عمليات إنزال وإقلاع مشتركة مع مروحيات القوات البحرية، لافتًا إلى أن "العملية المشتركة تسهم في زيادة قدرات ومهارات طياري مروحيات طيران الجيش".

من جانبه، كشف قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد أمير علي حاجي زاده، عن أن مدى الصواريخ الإيرانية وصل الآن إلى 2000 كيلومتر، مشيرًا إلى أنه "لا توجد عقبات فنية لزيادة هذا المدى". وأضاف قائلاً: "إذا أردنا الكشف عن مدينة صاروخية واحدة كل أسبوع، فلن ننتهي من الكشف عن هذه المدن خلال عامين".

يُذكر أن المناورات تأتي بعد أيام من إعلان إيران إتمام المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص)" الـ 19 للقوات البرية لحرس الثورة، والتي جرت في الجنوب الغربي من البلاد، حيث تم اختبار أسلحة ومعدات جديدة إضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية حديثة.