جنين: تشييع جثمان الطفلة ريماس العموري بحضور عدد قليل من أفراد عائلتها

وطن: شيّعت عائلة الشهيدة الطفلة ريماس العموري، اليوم السبت، جثمان طفلتها الى مثواها الأخير في مقبرة مخيم جنين، التي ارتقت برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس.

ونقل الجثمان بواسطة مركبة إسعاف من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، الى منزل العائلة في حي الجابريات القريب من المخيم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، ومن ثم أديت على جثمانها الطاهر صلاة الجنازة، بحضور عدد قليل من العائلة، ومن ثم تمت مواراتها الثرى.

ومنع الاحتلال نقل جثمان الشهيدة وتشييعها في مسيرة جماهيرية، بسبب استمرار عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، وسمح بعدد قليل لأفراد عائلتها بالمشاركة في التشييع والدفن.

واستشهدت العموري (13 عاما)، أمس الجمعة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي عليها أمام منزلها في حي الجابريات، ومنع الجنود عائلتها من الاقتراب منها ونقلها، حيث أصيبت برصاصة في الظهر خرجت من البطن واستشهدت على إثرها.

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، مخلفا 27 شهيدا، وعشرات الإصابات والاعتقالات.