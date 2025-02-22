الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحتفل بذكرى انطلاقتها الـ56: "المقاومة والوحدة هما طريقنا نحو الحرية"

وطن: يوافق اليوم السبت الذكرى الـ56 لتأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي انطلقت في 22 شباط/فبراير من العام 1969. وبهذه المناسبة، أشاد المكتب السياسي للجبهة في بيان له بـ"كل من أسهم في بناء هذا الصرح الوطني الكبير"، مؤكدًا أن الجبهة احتلت مكانتها بجدارة في مقدمة الصف الوطني كحزب يساري مجدد، له إسهامات بارزة في إطلاق البرنامج الوطني والمبادرات السياسية، والمواقف المبدئية التي تميزت بها.

وأشار المكتب السياسي للجبهة إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية تحديات كبيرة، لكن "إرادة الشعب الفلسطيني تزداد قوة في مواجهة الاحتلال والمصاعب". وأضاف البيان: "في هذا اليوم المجيد، نضع فوق ضريح كل شهيد من شهداء الجبهة الديمقراطية والشعب وردة الوفاء على العهد الذي رسمناه لأنفسنا بكل حرية وثقة".

كما وجه المكتب السياسي للجبهة تحية للجرحى، مؤكدين في رسالتهم لكل أسير أن "طريقنا إلى الحرية في المقاومة والوحدة هو السبيل لتحطيم قضبان الزنازين وإطلاق شمس الحرية".

وأكد البيان أن الجبهة ستظل تسير على نهجها الثابت في دعم النضال الوطني الفلسطيني، مُشددًا على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

وكانت الجبهة الديمقراطية قد لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ النضال الفلسطيني، من خلال مشاركتها في العديد من المحطات السياسية الهامة، وتعزيز العمل المقاوم في مواجهة الاحتلال.