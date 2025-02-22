العملية السابعة لتبادل الأسرى: رمزية جديدة ورسائل سياسية تبرز في تفاصيلها

وطن: في تطور جديد ضمن عمليات تبادل الأسرى، شهدت المرحلة السابعة من العملية، التي جرت اليوم السبت، تفاصيل لافتة ميزتها عن سابقاتها، سواء من حيث رمزية منصات التسليم، أو المواقع المختارة، أو الرسائل السياسية والأمنية التي حملتها العملية.

اختلاف في مواقع التسليم وانتشار مكثف للمقاومة

مع بدء الاستعدادات في قطاع غزة، تمركز مقاتلو كتائب القسام بكثافة في منطقتي رفح جنوب القطاع، ومخيم النصيرات في وسطه، حيث تم تسليم 6 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي. ووفقًا لمصادر من حركة حماس، فقد جرى تقسيم الأسرى على موقعين: اثنان سُلِّما في رفح، وأربعة آخرون في النصيرات، وهو توزيع لم يكن مألوفًا في عمليات التبادل السابقة.

رسائل سياسية على منصة التسليم

جاءت منصة التسليم محملة برسائل رمزية، حيث ظهرت صورة القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، على جانبها، بينما توسطها رسم لقبة الصخرة مع مقاتلين متجهين نحوها، أسفل عبارة "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ"، في تأكيد على استمرار نهج المقاومة رغم الضغوط الدولية والإقليمية.

كما شملت المنصة صورة لقائد عملية "طوفان الأقصى"، يحيى السنوار، خلال متابعته للمعارك في رفح، إلى جانب مجسم للبرج العسكري الإسرائيلي الذي استهدفته المقاومة خلال عملية "الوهم المتبدد" عام 2006، والتي أسفرت عن أسر الجندي جلعاد شاليط. وعلى الطرف الآخر، وُضعت صورة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، الذي أسرته المقاومة شرق رفح عام 2014، في استحضار لأحداث بارزة في تاريخ المواجهة بين المقاومة وإسرائيل.

أسلحة مقلوبة.. رمز للهزيمة

في سابقة فريدة، عُرضت في أسفل المنصة أسلحة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها خلال المواجهات البرية الأخيرة، وظهرت وهي منكسة، في إشارة رمزية لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، رغم تفوقه العسكري.

انتشار أمني مكثف ومشاركة وحدة الظل

شهدت منطقة التسليم حضورًا أمنيًا مشددًا من قبل عناصر كتائب القسام، الذين ظهروا مدججين بالسلاح، إلى جانب مشاركة عناصر من وحدة الظل، المعنية بتأمين الأسرى الإسرائيليين منذ احتجازهم وحتى تسليمهم.

كما توافد آلاف الفلسطينيين إلى المكان، رغم الأجواء الماطرة، حاملين أعلام المقاومة وصور قادتها، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الشعبي حول الفصائل المسلحة.

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتأخير متعمد للكشوف

على الجانب الآخر، ينتظر أن تفرج إسرائيل عن 602 أسير فلسطيني، بينهم 50 محكومًا بالمؤبد، و60 آخرون ذوو أحكام عالية، إضافة إلى 47 من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.

كما تشمل القائمة 445 أسيرًا من قطاع غزة، اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023. ومع ذلك، تأخرت كشوف أسماء الأسرى المفرج عنهم، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للضغط على عائلات الأسرى الفلسطينيين.

رسائل المقاومة: فرض الشروط رغم استمرار المواجهات

وحملت عملية التبادل السابعة رسائل واضحة من المقاومة، تؤكد من خلالها قدرتها على فرض شروطها، رغم استمرار المواجهات العسكرية في عدة مناطق داخل قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد سلّمت قبل يومين جثث ثلاثة إسرائيليين قتلوا خلال الأسر، فيما أعلنت إسرائيل لاحقًا أن إحدى الجثث تعود لمواطنة من غزة، أعقبه تسليم جثة الطفل كفير بيباس.

دلالات سياسية وعسكرية للمستقبل

تشير التطورات في هذه العملية إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط قوية، تمكنها من فرض قواعد تفاوض جديدة. كما أن الطريقة التي تم بها إخراج عملية التبادل، من حيث التنظيم والرسائل الرمزية، تعكس محاولة واضحة لترسيخ صورة الانتصار رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.