الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تواصل العدوان الإسرائيلي على الضفة

وطن: أعربت الأمم المتحدة،، عن قلقها إزاء تواصل العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة خاصة في الشمال للشهر الثاني على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الليلة، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل مراقبة الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن المكتب الأممي "لا يزال يشعر بالقلق إزاء العمليات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، أن إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي".

ولفت إلى "أن هجمات المستعمرين الإسرائيليين الذين يغتصبون أراضي الفلسطينيين لا تزال مستمرة".

وكشف المتحدث الأممي عن توثيق ما معدله 5 اعتداءات "عنف من قبل مستعمرين" يوميًا بالضفة الغربية خلال آخر أسبوع.

وبين أن هذه الاعتداءات "ألحقت أضرارا بممتلكات الفلسطينيين، كما قطع المستعمرون أنابيب المياه الزراعية، ما أثر سلبا على مصادر عيش عشرات المزارعين الفلسطينيين".

وأضاف دوجاريك "أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق نزوح حوالي 2300 فلسطيني، بينهم 1100 طفل، في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ العام الماضي، بسبب هجمات المستعمرين والقيود التي تفرضها إسرائيل".