الاحتلال يمنع عائلات الأسرى من السفر لاستقبالهم في مصر

وطن: قال مكتب إعلام الأسرى، إن سلطات الاحتلال تمنع عائلات الأسرى من السفر لاستقبالهم في مصر؛ اللذين من المقرر الإفراج عنهم السبت، من بينهم زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، وعائلة الأسير خليل أبو الرُّب.

وقال المكتب في بيان له ان مخابرات الاحتلال تمنع زوجة عميد الأسرى الأسير نائل البرغوثي (أبو النور) من السفر، حيث كانت متوجهة إلى مصر لاستقبال زوجها الذى سيفرج عنه غدا في صفقة طوفان الأقصى".

وأضاف البيان أن "️مخابرات الاحتلال تمنع عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرُّب من السفر، للقاء نجلهم المبعد إلى مصر".

ويعد الأسيران نائل البرغوثي وأشرف أبو الرُّب، من الأسرى المبعدين عن فلسطين، وتقيم عائلتاهما في الضفة الغربية المحتلة والمقرر الإفراج عنهما السبت، ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب إعلام الأسرى بقطاع غزة، أن سلطات الاحتلال ستُفرج السبت عن 602 أسيرا منهم 50 محكوما بالمؤبد و60 من الأحكام العالية.

وقالت المكتب في بيان إنه بعد تسليم الفصائل الفلسطينية أسماء أسرى الاحتلال "سيتم الإفراج غدا السبت، وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 50 أسيرا محكوم بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية".

وأضاف أن الإفراجات ستشمل "47 أسيرا من أسرى وفاء الأحرار (صفقة شاليط التي جرت عام 2011) المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء 6 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 1135 أسيرا فلسطينيا، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، في صفقات التبادل مع المقاومة.

ولا تزال حكومة الاحتلال تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط/ فبراير الجاري.