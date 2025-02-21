حماس: اقتحام نتنياهو لمخيم طولكرم استعراض فاشل يعكس إفلاسه السياسي والعسكري

وطن: استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم، ووصفت الخطوة بأنها "استعراضية واستفزازية"، تعكس حالة الفشل السياسي والعسكري التي يعيشها.

وأكدت الحركة أن هذه الزيارة تأتي ضمن محاولات نتنياهو المتكررة للتغطية على إخفاقاته في مواجهة المقاومة، مشيرة إلى أنه سبق أن هدد وتوعد في محاور مثل "نتساريم" و"فيلادلفيا" بقطاع غزة، لكنه اضطر للرحيل عنها في النهاية.

وشددت حماس على أن هذه الاقتحامات لن ترهب الشعب الفلسطيني أو مقاومته، بل ستزيده إصرارًا على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر.

من جانبها وجهت كتائب القسام - كتيبة طولكرم رسالة للاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو بأن "كل محاولات وأد المشروع الجهادي ستبوء بالفشل، والقادم أدهى وأمر".