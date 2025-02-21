استشهاد الطفل أيمن نصار الهيموني متأثرًا بإصابته في الخليل

وطن: أعلن الهلال الأحمر والطواقم الطبية في مستشفى محمد علي المحتسب في مدينة الخليل مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد الطفل أيمن نصار الهيموني (11 عامًا) متأثرًا بإصابته البالغة في صدره جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية من المدينة.

وكان الطفل أيمن قد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء العدوان على المنطقة الجنوبية، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل.

وتشهد مدينة الخليل، كغيرها من مدن الضفة الغربية، تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال، مما يزيد من معاناة المواطنين.