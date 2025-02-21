التربية: نُعلن عن ترتيبات خاصة بالمدارس الافتراضية والتوسع في المراكز التعليمية في غزة

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي انتهاء العام الدراسي 24/23 رغم التحديات الكبرى وذلك لطلبة قطاع غزة الذين التحقوا بالمدارس الافتراضية منذ أيلول من العام الماضي أو بالمراكز التعليمية التي اعتمدتها الوزارة وفقاً للمعايير الخاصة بذلك.

وثمنت الوزارة جهود مديري المدارس الافتراضية ومعلميها والتزام الطلبة رغم كل الظروف الصعبة.

وأعلنت التربية استكمال الاستعدادات لبدء مرحلة جديدة من المدارس الافتراضية علاوة على التوسع في المراكز التعليمية التي تتابعها الوزارة أو تلك المنفذة بالتعاون مع بعض المؤسسات والمبادرين مع مواصلة تهيئة بعض المدارس القابلة لاستئناف الدراسة فيها مبدئياً وفق نظام المراكز التعليمية، مشيرة إلى متابعة ما يخص توفير متطلبات عقد امتحان التوجيهي لطلبة 2006 متى ما تم التحقق من جهوزية أجهزة "التابلت" وتهيئة مراكز عقد الامتحان.

وجددت الوزارة التزامها بمواصلة تنفيذ خطتها لطلبة غزة سواء داخل القطاع أو خارجه، منوهة إلى أنها تتواصل مع عديد الوزارات والشركاء؛ لتوفير متطلبات استئناف الدراسة، معتبرة أن ما تحقق في المدارس الافتراضية رغم التحديات قصة نجاح ونموذجاً ملهماً للتعليم الفلسطيني وثباته ومنعته.



وبناء على هذه المعطيات؛ تعلن الوزارة أن العام الدراسي الجديد 25/24 سينطلق يوم الأحد 2025/2/23 في قطاع غزة، عبر مدارس افتراضية ومراكز / نقاط تعليمية ومنصة wise school مؤكدةً أنه تم توثيق تدرج الطلبة على السجلات الخاصة ب e.school وبما يتيح للطلبة التقدم في مسارهم التعليمي.