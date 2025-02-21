مجلس النواب الليبي: نرفض الزجّ بنا في أي مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية

وطن: استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي المزاعم الإعلامية الإسرائيلية بشأن محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.

وذكر موقع "بوابة الوسط"، صباح اليوم الجمعة، أن "البرلمان الليبي أعلن رفضه الزج ببلاده في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "ليبيا لن تكون طرفاً في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري للفلسطينيين، مهما كانت الظروف والضغوط".

وشدّدت اللجنة على أن "موقف ليبيا، قيادة وشعباً، ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

كما حذّرت اللجنة من "أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "ليبيا كانت وستظل أرضاً عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

كذلك، دعا البرلمان الليبي المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية بما في ذلك "جامعة الدول العربية" ومنظمة "التعاون الإسلامي" إلى "ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم حيال هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة".

المصدر: الميادين