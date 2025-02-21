الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة طولكرم ومخيميها

وطن: دفعت قوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، وسط نصب الحواجز في الشوارع الرئيسية.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها في مختلف شوارع ومفارق المدينة، ونصبت الحواجز فيها، وتحديدا شارع نابلس ودوار شويكة، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها ونكلت بهم، واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت شابا الى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح أثناء تواجده في محيط دوار الجعرون في الحي الشمالي للمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتنشر دورياتها الراجلة في الشوارع والحارات، وسط مداهمتها للمنازل تزامنا مع اطلاق كثيف للأعيرة النارية، حيث ما زالت تستولي على ثلاثة مبان سكنية في شارع نابلس المقابل لمخيم طولكرم.