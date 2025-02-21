ترامب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها"

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمتلك خطة جيدة بشأن غزة، لكنه لن يفرضها وسيتوقف عند تقديم التوصيات فقط.

ولفت ترامب إلى أن حركة حماس تحاول الإفراج عن المحتجزين الذين هم في حالة جيدة أولًا، مشيرًا إلى أن بعض الذين تم إطلاق سراحهم كانوا في حالة سيئة للغاية، ويبدون كما لو أنهم خرجوا من "معسكر اعتقال سابق بألمانيا".

وتابع ترامب حديثه عن الوضع في المنطقة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب مما حدث للأطفال الإسرائيليين، وأن لديه الحق في ذلك، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في غزة.

كما عبر عن استغرابه من موقف مصر والأردن، حيث قال: "فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحتها بشأن غزة، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويًا".

وزعم ترامب أن المشاهد القادمة من غزة "لا تصدق ووحشية للغاية".