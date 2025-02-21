إصابة طفل بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

وطن: أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل (17 عاما)، بعيار في القدم، والعشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

يذكر أن القرية ومنذ مطلع تموز/ يوليو 2011، تنظم مسيرة أسبوعية للمطالبة بفتح شارع القرية الذي يغلقه جيش الاحتلال منذ عام 2003، ورفضا للمخططات الاستعمارية.