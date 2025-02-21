الاحتلال يفرج عن 602 اسيرا غدا السبت بينهم 50 من أصحاب المؤبدات

وطن: أعلن مكتب اعلام الاسرى ان الاحتلال من المقرر ان يفرج غدا السبت ضمن المرحلة الاولى من صفقة تبادل الاسرى عن 602 من الأسرى.

وقالت المكتب "بعد تسليم المقاومة أسماء الأسرى الإسرائيليين سيتم غدًا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل الإفراج عن، 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و47 أسيرًا من محرري وفاء الأحرار الذين أُعيد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر".