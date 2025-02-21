حزب الله يستعد لتشييع نصر الله بالضاحية الجنوبية

وطن: يستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم جنازة أمينه العام الشهيد حسن نصر الله بعد غد الأحد، بعد 5 أشهر تقريبا من اغتياله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستشهد نصر الله يوم 27 سبتمبر/ أيلول في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه قادة في الحزب.

وقاد نصر الله الحزب عقودا من الصراع مع الاحتلال، وأشرف على تحوله إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي وأصبح أحد أبرز الشخصيات في المنطقة.

وستتضمن الجنازة التي ستقام في الضاحية الجنوبية تشييع جثمان الأمين العام السابق للحزب الذي خلف نصر الله هاشم صفي الدين، الذي قاد حزب الله أسبوعا .

وتقام المراسم في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية -الأكبر في لبنان- على مشارف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وسيوارى نصر الله الثرى في مكان قريب أعد خصيصا لدفنه، علما أنه دُفن بصورة مؤقتة بجوار ابنه هادي الذي استشهد عام 1997.

وقال محمد عساف مسؤول لجنة إدارة الفعاليات، حيث عمل مع فريقه على جميع التحضيرات اللوجستية، بدءًا من تحديد موقع المراسم وصولًا إلى تأمين مسار التشييع أن اختيار المدينة الرياضية جاء نظرًا لقدرتها الاستيعابية الكبيرة، حيث سيتم تخصيص الساحة الرئيسية لاستقبال المشيعين، إضافةً إلى فتح الباحات الجانبية ووضع مقاعد للمشاركين لضمان راحتهم. كما تم تجهيز شاشات ضخمة في مختلف أنحاء المكان وعلى طول المسار، لتمكين الحضور من متابعة تفاصيل المراسم بشكل واضح، خاصةً في ظل التوقعات بحضور جماهيري واسع من مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من الوفود القادمة من دول مختلفة حول العالم.

وستبدأ المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، يليها عزف النشيد الوطني اللبناني، ثم نشيد حزب الله، قبل أن يلقي الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، كلمة بهذه المناسبة. بعد ذلك، سيتم أداء صلاة الجنازة لتنطلق بعدها مراسم التشييع من المدينة الرياضية، حيث سيتم مواراة جثمان نصر الله في ضريحه في منطقة برج البراجنة.