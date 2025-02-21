تشييع جثمان الشهيد أحمد عواد في دير الغصون شمال طولكرم

وطن: شيع اهالي بلدة دير الغصون شمال طولكرم، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد أحمد رياض أحمد عواد.

وانطلق موكب التشييع بعد وصول جثمان الشهيد إلى بلدته من مستشفى الإسراء التخصصي في طولكرم، والتوجه إلى منزله ثمانية لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، ومن ثم الصلاة على جثمانه في المسجد القديم، قبل موراته الثرى في مقبرة البلدة.

وكان الشهيد عواد ارتقى فجر اليوم متأثراً بتأثره، بعد الصدمة الديناميكية الكهربائية التي كانت تسير بسرعة كبيرة، أمس الخميس، مركبته خلال سيرها في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم، ولم تكن استهدافية بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى الإسراء التخصصي.

الشيخ أحمد عماد يعمل مدرسا لمادة التكنولوجيا في كلية البنات طولكرم الأساسية الأولى التابعة للأونروا، وله ثلاث بنات وولد في الثانوية العامة.

وباستشهاد عواد الصعود عدد شهداء طولكرم ومخيميها الفائزين وأخيرا على المدينة ومخيميها منذ 26 يوما إلى 12 شهيدا بينهم طفل (7 محترفين) ومواطن إحداهما حامل في الشهر الثامن.