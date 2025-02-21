استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال شرق رفح

وطن:استشهدت مواطنة فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطنة هناء توفيق سليمان الغوطي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

ورغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الـ19 من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن جيش الاحتلال لا يزال يواصل خروقاته للاتفاق، ويستهدف المدنيين في مختلف أنحاء القطاع ما أوقع عشرات منهم بين شهيد وجريح.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن تنفيذ الاحتلال أكثر من 270 خرقًا منذ بداية سريان وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.