الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم عدة منازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا، وداهمت عدة منازل بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأفادت مصادرمحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من الخليل، واعتقلت المواطن خالد إياد الرجبي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين زياد بشير الرجبي، وإياد الرجبي في منطقة الكسارة بالمنطقة الجنوبية، وداوود عيسى مناصرة في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل، منها المدخل الجنوبي، بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، وشددت من اجراءاتها القمعية والعسكرية على حارات البلدة القديمة عبر الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.