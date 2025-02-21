جيش الاحتلال: إحدى الجثث الأربع المستلمة لا تخص أسرانا

رام الله - وطن: قال جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، إن جثتين سلمتهما حركة (حماس)، أمس الخميس، تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل بيباس.

وذكر في بيان أنه بنتيجة التشريح تبين "أن جثة ثالثة تم تسليمها أيضا أمس لا تعود لشيري بيباس والدة الطفلين التي كان من المفترض أن يتم تسليمها، كما أنها لا تخص أي رهينة". وقال الجيش إن الجثة لا تزال مجهولة الهوية.

وأشار إلى أنه قام بإبلاغ أفراد عائلة بيباس أنه تم التعرف على ابنيهما، وطالب حماس "بإعادة شيري مع جميع الرهائن الآخرين".

ولم يصدر عن المقاومة تعليق فوري على ادعاءات جيش الاحتلال.

وسلّمت المقاومة، أمس الخميس، جثث عائلة بيباس، ومعها جثة الأسير عوديد ليفشتس الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما عند أسره على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وجرت مراسم تسليم جثث الأسرى الأربعة في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبطريقة قالت حركة حماس إنها تعكس احترامها لحرمة الموتى، حيث خلت العملية من أي مظاهر احتفالية.