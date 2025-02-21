مع دخول العدوان على شمال الضفة شهره الثاني .. نتنياهو يأمر بشن عملية عسكرية مكثفة في الضفة إثر انفجار حافلات تل أبيب

رام الله - وطن: أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن عملية مكثفة ضد ما أسماها “مراكز الإرهاب” في الضفة الغربية، بعد انفجار ثلاث حافلات، على الأقل، خاوية من الركاب في تل أبيب، مساء الخميس، فيما قالت شرطة الاحتلال إنه يشتبه أنه هجوم على خلفية قومية

وقال مكتب نتنياهو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ العملية في الضفة الغربية بالإضافة إلى توجيه الشرطة وقوات الأمن "بزيادة الأنشطة الوقائية ضد الهجمات الإضافية في المدن الإسرائيلية".

وأضاف مكتب نتنياهو: “في أعقاب محاولة تنفيذ سلسلة من تفجيرات الحافلات الجماعية، أكمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوه تقييماً أمنياً مع وزير الجيش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ومدير الشاباك والمفتش العام للشرطة ”.

وفي مساء الخميس، انفجرت ثلاث حافلات خاوية من الركاب في ضاحية جنوبية من تل أبيب.

ووفقاً للتقارير الأولية، لم تسجل أي إصابات.

يذكر ان جيش الاحتلال شرع في عدوان واسع في شمال الضفة الغربية طال بشكل أساسي محافظات جنين وطولكرم وطوباس، واستهدف المخيمات فيها والقرى والبلدات.

وأسفر العدوان في شمال الضفة المستمر والذي دخل شهره الثاني، عن تهجير اكثر من 40 الف مواطن من منازلهم وتدمير وحرق وتفجير مئات المنازل والمنشأت.

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان "السور الحديدي" 55 شهيدا