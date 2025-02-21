استشهاد المواطن أحمد عواد متأثراً بإصابته جراء صدم آلية للاحتلال مركبته في طولكرم

وطن: استشهد المواطن أحمد عواد، اليوم، متأثراً بإصابته بعد أن صدمت آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي مركبته في مدينة طولكرم، أمس.

وقالت مصادر محلية، ان عواد وزوجته اصيبا بجروح، ظهر الخميس، بعدما صدمت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مركبتهما في شارع نابلس بمدينة طولكرم.

ولفتت المصادر أن آلية عسكرية كانت تسير بسرعة عالية وتسلك طريقا عكسيا، صدمت بقوة مركبة يقودها مواطن وبرفقته زوجته، في شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم.

وأضافت، أنه تم نقل المصابين بمركبة الإسعاف الى المستشفى، ووصف حالتهما بالمتوسطة، فيما لحقت أضرار جسيمة بمركبتهما.

وتشهد مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، حصارًا مشددًا من قوات الاحتلال منذ 26 يومًا، حيث ينتشر جنود الاحتلال المشاة والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وتحديدًا على طول شارع نابلس الممتد بين المخيمين. كما تتمركز القوات على مداخلهما وتعيق حركة تنقل المركبات والمواطنين عبر حواجز طيارة أقامتها في مختلف مفترقات المدينة.