الاحتلال يستهدف مواقع بين سوريا ولبنان

وطن: شنّ جيش الإحتلال الإسرائيلي الليلة، عدوانا جويا استهدف من خلاله مواقع بين سوريا ولبنان، حسب ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن "قصفا إسرائيليا استهدف معابرا بين سوريا ولبنان في وادي خالد وريف حمص الغربي".

واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفه طرقا على الحدود السورية اللبنانية زاعما ان حزب الله يستخدمها لمحاولة نقل الأسلحة إلى لبنان

واكد جيش الاحتلال مواصلة العمل على إزالة أي تهديد "لإسرائيل" ومنع أي محاولة من حزب الله لترسيخ وجوده.

يأتي ذلك في إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وفي استمرار خرقها لوقف النار في لبنان، والذي لم تلتزم بالموعد النهائيّ للانسحاب من لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق.

ووسّع الاحتلال نطاق احتلاله في الجولان المحتل، مستهدفا البنى التحتية العسكرية السورية، ومواقع أخرى في المنطقة العازلة المحيطة بالمرتفعات المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي أن طائراته الحربية قصفت أهدافًا عسكرية تابعة للنظام السوري السابق في محيط بلدة سعسع جنوبي سورية.

وقال إن العمليات العسكرية "ستستمر لإزالة أي تهديدات"، مضيفا أنه استهدف وسائل قتالية تعود للنظام السوري السابق في إشارة إلى استهداف مقدرات عسكرية سورية دون تقديم تفاصيل عن طبيعتها.