بالفيديو| بدءا من حفر الأرض وحتى تسليم الجثامين.. المقاومة توثق تنفيذ الدفعة السابعة من تبادل الأسرى

وطن: بثت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشاهد من عملية تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، لحظة حفر الأرض لاستخراج جثمان الأسير الإسرائيلي “عوديد ليفشيتس”.

كما تضمن “الفيديو” عبارات كتبتها سرايا القدس على جوانب التابوت الذي حمل جثمان الأسير، باللغتين العربية والعبرية، تقول: “عملنا كل جهدنا للحفاظ على عوديد حيا، لكن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) كان له مصلحة شخصية أخرى”، و”اسألوا نتنياهو لماذا قتل عوديد وآخرين؟”، وعبارة ثالثة موجهة للمجتمع الإسرائيلي تقول: “هل ستسمحون لنتنياهو بقتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين وأنتم تنظرون؟”، وأخيرا “لن نفرط بشبر من فلسطين. كل فلسطين“، ثم انتقل “الفيديو” بعد ذلك لمشاهد من عملية تسليم الجثامين إلى الصليب الأحمر.

من جهتها، وثقت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، عملية تسليم جثامين عائلة “بيباس” الإسرائيلية، وهي الأم شيري بيباس، وطفلاها كفير وأرئيل، الذين قتلوا بنيران جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، كشف مقاتل من كتائب المجاهدين، تفاصيل تُروى لأول مرة بشأن ظروف أسر الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها.

وقال المقاتل، خلال الاستعدادات لتسليم الجثامين، للجزيرة مباشر “هذه مجنّدة، وأقول مجندة لأنها كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة”، وهي فرقة تابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية بالجيش الإسرائيلي.

وتابع “كما خدمَت في وحدة 8200 الإسرائيلية”، وهي وحدة استخبارات مسؤولة عن التجسس الإلكتروني.

وأوضح “عندما قمنا بأسرها ألحقنا بها طفليها رأفة بهما، وقمنا بتأمين مكان آمن ومريح كما تعيش في بيتها هي وأبناؤها، وعاملناها معاملة حسنة كما أمرنا ديننا الحنيف”، واستدرك “لكن بسبب القصف الهمجي من الجيش النازي الصهيوني تم قتل هذه العائلة واستشهاد آسريهم”.

وخلال استعدادات تسليم جثامين الأسرى الأربعة، التقت الجزيرة مباشر أيضًا بقائد في “وحدة سراب” التابعة لسرايا القدس، وهي الوحدة المسؤولة عن تأمين الأسرى، وأكد القائد أن الأسير “عوديد ليفشتس” قُتل بغارة إسرائيلية استهدفت موقعه بشكل متعمد.

وبحسب ما هو مدوّن على توابيت الأسرى الأربعة، خلال عملية التسليم، فقد قُتلوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

كما بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع “فيديو” للعملية، وأظهر المقطع ترحيب الأهالي بمقاتلي المقاومة، وإلقاء الورود عليهم، ثم مراسم تسليم الجثامين والتوقيع على الأوراق الخاصة بهم مع الصليب الأحمر.

كما بثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد من تسليم المقاومة لجثث قتلى الاحتلال الصهيوني من الدفعة السابعة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر