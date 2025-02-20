كتائب القسام ترفع صورة مفتي عمان خلال تسليم جثامين الاسرائيليين تقديرًا لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية

وطن: رفع مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” صورة مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أثناء تسليم جثامين 4 إسرائيليين إلى اللجنة الصليب الأحمر، تقديرا لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وظهر مقاتلون ملثمون من كتائب القسام “يحملون أسلحة ويرفعون صورة المفتي مكتوبا تحتها الآية الكريمة من سورة العنكبوت (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ) كما تضمنت الصورة علمي سلطنة عمان وفلسطين”.

كما وضع 2 من المقاتلين علم سلطنة عمان على صدريهما وكتفيهما، في لفتة تعبر عن التقدير لموقف المفتي العماني الداعم للقضية الفلسطينية.

بدوره قال مفتي سلطنة عمان معلقا على الصورة “صمدوا صمود الجبال الرواسي حتى تحطمت بصلابتهم أسطورة الأعداء فردوا على أدبارهم مقهورين”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): “كما نحيي هذا الصمود الباسل منهم، نحيي بصيرتهم الوقادة، بحيث كانوا أحذر من أن يتأثروا بخداع المخادعين”.

ودعا الخليلي لفصائل المقاومة ” ثبتهم الله تعالى وقواهم، وأمدهم بنصره، ووقاهم من كل شر، وحفظهم من كل سوء”.

وفي 11 فبراير/شباط الجاري، أعلن الخليلي عبر حسابه الرسمي على ذات المنصة “تأييده للموقف الحازم الذي اتخذته فصائل المقاومة تجاه الكيان الصهيوني الغادر الذي لم يفِ بما اتُفق عليه في صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة“.

كما طالب “جميع الدول والمجتمعات الرافضة لتهجير أهل غزة بأن يستمروا على هذا الموقف، وأن يساندوهم بإيصال جميع ما يحتاجون إليه”.

وخلال الحرب الإسرائيلية التي استمرت أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة، عُرف المفتي العماني بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية والرافضة للحرب على القطاع، حيث أشاد مرارا بالمقاومة الفلسطينية، ودعا إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر