تقديرات أولية: "العملية قومية".. انفجار ثلاث حافلات في مستوطنة "بات يام" جنوب "تل أبيب"

وطن: انفجرت عبوات ناسفة بثلاث حافلات فارغات داخل موقف بمستوطنة "بات يام" جنوب "تل أبيب"، واندلعت النيران فيها واحترقت بالكامل.

وقال شرطة الاحتلال إن الانفجات في الثلاثة حافلات وقع وسط موقف في "بات يام" جنوب منطقة "تل أبيب"، ناجم عن انفجار عبوتين ناسفتين قبل وقتهما.

وطلبت شرطة الاحتلال من سائقي الحافلات في "تل أبيب" بفحص حافلاتهم بعد انفجار الحافلتين في مستوطنة "بات يام".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تقديرات الشاباك الأولية تقول إن الانفجار هو عملية للمقاومة .

كما اوقف الاحتلال حركة القطارات بشكل كامل في مستوطنة "بات يام" بعد انفجار الحافلتين.

فيما اعلنت منصات للمستوطنين، العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر، بعد انفجار حافلتين في مستوطنة "بات يام".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أنه يستدل من التقديرات الأولية لانفجار الحافلات الثلاث بأن اتجاه التحقيق يشير إلى محاولة لتنفيذ عملية قومية، فيما جرى إيعاز جميع السائقين بمنطقة تل أبيب بتفقد حافلاتهم خشية العثور على قنابل متفجرة جديدة.

وجاء عن مستوطنة "بات يام"، أن "انفجارات وقعت بحافلات بينما كانت في موقفي حافلات "، مشيرة إلى أن "تفاصيل الحدث غير واضحة حتى الآن، وتجري عمليات بحث واتخاذ وسائل الحذر في هذه المرحلة من أجل التأكد من عدم وجود أي خطر آخر".

وأعلنت شرطة الاحتلال في بيان الاشتباه بعملية على خلفية انفجار عدد من الحافلات، فيما وصلت قوات كبيرة إلى المواقع وشرعت بالبحث عن مشتبه بهم، وباشرت فرق المتفجرات فحص الأغراض المشبوهة بالمنطقة؛ حسبما جاء في بيان لها.

وأكدت تقارير عبرية، أن شرطة الاحتلال تفحص عدة أجسام مشبوهة في مستوطنتي "بات يام وحولون".

فيما جرى حظر التجمعات في مستوطنة "بات يام" في أعقاب الانفجارات التي وقعت داخل حافلات في المستوطنة.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة الاحتلال فحص جسم مشبوه في محطة قطارات في "تل أبيب".

وشكلت الانفجارات، حالة هستيريا في صفوف الإسرائيليين خاصة بعد ورود بلاغات جديدة عن قنابل في أكثر من مكان قرب "تل أبيب"، بعد انفجار الحافلات في "بات يام".

يتبع..