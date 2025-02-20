رام الله: اصابتان خلال اقتحام الاحتلال لقريتي شبتين وشقبا

وطن: أصيب طفل، مساء اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية شبتين شمال غرب رام الله.

وذكر رئيس مجلس قروي شبتين، إبراهيم يعقوب، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل البالغ من العمر 15 عامًا بشكل مباشر، دون وقوع أي مواجهات، ما أدى إلى إصابته في إحدى ساقيه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف يعقوب أن قوات الاحتلال اعتدت على مواطنين داخل منزلين، بعد اقتحامهما وتحطيم محتوياتهما.

وفي سياق متصل، أصيب شاب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية شقبا شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب (37 عاما) ما أدى لإصابته بعيار ناري بالفخذ.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت القرية وأخرجت تحت تهديد السلاح، المواطنين من المحال التجارية وسط القرية، وأخضعتهم للتفتيش، وقامت بالتنكيل بعدد منهم.

وبحسب المصادر، فإن جنود الاحتلال قاموا بتحطيم عدد من المركبات في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب منازل المواطنين.